Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Andersson ile telefonda görüştü! İsveç'in NATO üyeliği konuşuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'ya verdiği destek nedeniyle NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç'in İsveç Başbakanı Andersson ile telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke ilişkileri ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sonrasında savunma sanayii alanında İsveç’in Türkiye’ye uyguladığı kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in PKK ve örgütün Suriye ile Irak'taki uzantıları bakımından Türkiye'nin kaygılarını paylaşan somut adımlar atmasını beklediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama! İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına karşı çıktı: Terör örgütünün alınmasına biz evet diyemeyiz

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya için sert sözler: Bunlar terör odaklarını barındıran ülkeler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan peş peşe kritik görüşmeler: Almanya, İsveç, Finlandiya, Birleşik Krallık, ABD...

Son dakika! Türkiye Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine dair görüşmelerin başlamasını veto ederek bloke etti!

İsveç Başbakanı Andersson'dan flaş Türkiye açıklaması! "İstiyoruz"

Türkiye'nin iade talebine İsveç ve Finlandiya'dan olumsuz cevap! 33 teröristi iade etmeyecekler