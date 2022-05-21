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  3. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Andersson ile telefonda görüştü! İsveç'in NATO üyeliği konuşuldu

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Andersson ile telefonda görüştü! İsveç'in NATO üyeliği konuşuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütüne verdiği destek nedeniyle NATO'ya katılmasına karşı çıktığı İsveç'in Başbakanı Andersson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsveç'in NATO'ya katılma başvurusu konuşulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten terör örgütlerine karşı somut adım atılmasını beklediklerini ifade etti.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Andersson ile telefonda görüştü! İsveç'in NATO üyeliği konuşuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'ya verdiği destek nedeniyle NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç'in  İsveç Başbakanı Andersson ile telefon görüşmesi gerçekleştirildi. 

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede  iki ülke ilişkileri ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sonrasında savunma sanayii alanında İsveç’in Türkiye’ye uyguladığı kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in PKK ve örgütün Suriye ile Irak'taki uzantıları bakımından Türkiye'nin kaygılarını paylaşan somut adımlar atmasını beklediklerini belirtti.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Andersson ile telefonda görüştü! İsveç'in NATO üyeliği konuşuldu

 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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