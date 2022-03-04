Son dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya - Ukrayna açıklaması: Dengeli politikamızı sürdüreceğiz

Belçika'nın Başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin iki ülkeyle diyalog kurabilen tek ülke olduğuna dikkat çeken Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülkenin dışişleri bakanlarını Antalya'da biraya getirmek istediklerini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Toplantıya NATO üyesi olmayan ama ortağımız olan ülkeler de katıldı, İsveç ve Finlandiya. İkili görüşmeler gerçekleştirdik. Türkiye'nin izlediği kararlı ve dengeli politika, savaşın başlamasından önceki çabalar ve sonrasındaki çabalar vurgulandı. Her iki tarafla diyalog kurabilen nadir ülkelerden birisi olduğumuz da muhataplarımız dile getirdi. Dengeli politikamızı sürdüreceğiz. İnsani koridorların açılması elzem ama bu savaşın daha fazla sürmemesi için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz.

RUSYA VE UKRAYNA'NIN DIŞİŞLERİ BAKANLARI ANTALYA'YA GELECEK

Savaşın başlamasından önce her iki dışişleri bakanını da Antalya'da bir araya getirmeyi planlıyorduk. Şimdi Ukraynalılar bu savaş ortamında gelebilirler mi bilmiyorum ama Zelenski, Kuleba Antalya Diplomasi Forumu'na katılımı teyit etmişti. Rusya tarafında ise Lavrov teyit etti. Lavrov ile dün mesajlaştık, sadece telefon görüşmesi değil herkes yoğun olduğu için mesajlarla da iletişim kuruyoruz, Antalya'ya geleceğini tekrar teyit etti. Umarım ateşkes olur. Ruslarla bu form marjında görüşmek isteyen müttefikler de var.

TÜRK VATANDAŞLARININ TAHLİYESİ

Dün itibariyle bize kayıtlı 9 bin 653 tahliye gerçekleşti. Bazıları biz tahliye ettik. Aileleriyle gelmek isteyen var, araçları olan var. Trenle tahliyeyi başarıyla gerçekleştirdiğimizi gören ülkeler oraya yönlendirdik. Tren istasyonlarında ciddi kalabalık oldu. Ukrayna'nın batısındaki ülkelerde misyonlarımızı da görevlendirdik. AFAD ve Kızılay da orada. Kendi imkanları ile sınıra gelen vatandaşların da sınırda kolayca vize istenmeden, PCR istenmeden geçmesini temin ediyoruz. Polonya tarafına geçenlerde THY ile geliyor. Bugün için planlamalarımız var.

Bugün Kiev'den bir tren, Dimitro'dan bir tren, Harkiv'den bir tren. Bazen Harkiv'den çıkan tren Dimitro'ya da uğrayabiliyor. Lviv'den iki otobüsle vatandaşlarımızı tahliye ediyoruz. Bir kaç gün önce Odessa'daki vatandaşlarımıza ayrılın çağrısında bulunduk. Her gün 2-23 otobüs vatandaşlarımızı sınıra getiriyor. 1700 civarında kayıtlı vatandaşımız var. Değişebiliyor bu rakam. Bazısı vazgeçiyor, bazısı durum sakinleşince kendi arabası ile geliyor.

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