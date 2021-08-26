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  3. Son dakika | Dışişleri Bakanlığı'ndan Kabil'deki patlamalara ilişkin flaş açıklama

Son dakika | Dışişleri Bakanlığı'ndan Kabil'deki patlamalara ilişkin flaş açıklama

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün Kabil'de gerçekleştirilen terörist saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.

Son dakika | Dışişleri Bakanlığı'ndan Kabil'deki patlamalara ilişkin flaş açıklama

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün Kabil'de gerçekleştirilen terörist saldırılara ilişkin açıklama yapıldı. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün (26 Ağustos) Kabil'de gerçekleştirilen terörist saldırılar sonucunda çok sayıda can kaybı ve yaralanmanın yaşandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor; hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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