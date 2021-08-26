Son dakika | Dışişleri Bakanlığı'ndan Kabil'deki patlamalara ilişkin flaş açıklama
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün Kabil'de gerçekleştirilen terörist saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün Kabil'de gerçekleştirilen terörist saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün (26 Ağustos) Kabil'de gerçekleştirilen terörist saldırılar sonucunda çok sayıda can kaybı ve yaralanmanın yaşandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.
Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor; hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
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