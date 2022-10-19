Son dakika! Ehliyet yenileme süresi uzatıldı!

Son dakika... Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan Eski Tip Sürücü Belgelerinin değiştirme süresinin, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığını duyurdu.

31 ARALIK 2024'E KADAR UZATILDI

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 10. maddesi ‘Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanuna göre değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri 5 yıl içerisinde tamamlanır. Gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir’ hükmündedir.

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"2 YIL SÜRE İLE UZATILMIŞTIR"

Bu kapsamda, ülkemizde ve dünyada 2020-2022 yılları arasında pandemi nedeniyle vatandaşlarımızın müracaat edememeleri ve nüfus müdürlüklerimizde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi, Bakanlığımızca 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile uzatılmıştır” ifadeleri yer aldı.

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