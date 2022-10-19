Son dakika! Ehliyet yenileme süresi uzatıldı!

Son dakika... İçişleri Bakanlığı tarafından, ehliyet yenileme süresinin 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldığı açıklandı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Son dakika! Ehliyet yenileme süresi uzatıldı!

Son dakika... Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan Eski Tip Sürücü Belgelerinin değiştirme süresinin, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığını duyurdu.

Son dakika! Ehliyet yenileme süresi uzatıldı!

31 ARALIK 2024'E KADAR UZATILDI

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 10. maddesi ‘Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanuna göre değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri 5 yıl içerisinde tamamlanır. Gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir’ hükmündedir.

Son dakika! Ehliyet yenileme süresi uzatıldı!

"2 YIL SÜRE İLE UZATILMIŞTIR"

Bu kapsamda, ülkemizde ve dünyada 2020-2022 yılları arasında pandemi nedeniyle vatandaşlarımızın müracaat edememeleri ve nüfus müdürlüklerimizde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi, Bakanlığımızca 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile uzatılmıştır” ifadeleri yer aldı.

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