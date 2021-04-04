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  3. Son dakika | Emekli amirallerin yayınladığı bildiriye soruşturma açıldı

Son dakika | Emekli amirallerin yayınladığı bildiriye soruşturma açıldı

Son dakika haberi... 104 emekli amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili gece yarısı yayımladıkları bildiriyle ilgili savcılık soruşturma başlatmıştıSavcılık, bildiriye öncülük edenleri belirlendiği bildirilirken, ifadeye çağırılacakları açıklandı

Son dakika | Emekli amirallerin yayınladığı bildiriye soruşturma açıldı

Son dakika haberi... 104 emekli amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne ilişkin gece yarısı yayımladıkları bildiriyle ilgili savcılık soruşturma başlatmıştı

Savcılıktan yapılan açıklamada bildiriye öncülük edenlerin belirlendiği bildirildi. Söz konusu amiraller ifadeye çağırılacak.

Ayrıntılar geliyor...

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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