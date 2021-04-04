Son dakika | Emekli amirallerin yayınladığı bildiriye soruşturma açıldı
Son dakika haberi... 104 emekli amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili gece yarısı yayımladıkları bildiriyle ilgili savcılık soruşturma başlatmıştıSavcılık, bildiriye öncülük edenleri belirlendiği bildirilirken, ifadeye çağırılacakları açıklandı
Son dakika haberi... 104 emekli amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne ilişkin gece yarısı yayımladıkları bildiriyle ilgili savcılık soruşturma başlatmıştı
Savcılıktan yapılan açıklamada bildiriye öncülük edenlerin belirlendiği bildirildi. Söz konusu amiraller ifadeye çağırılacak.
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Cuntacılığa özenen emekli amirallerin skandal bildirisi hakkında soruşturma