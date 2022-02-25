Son dakika | EPGİS kötü haberi verdi! Sürücülerin cebi alev alacak: Benzine 1,61 , motorine 1,51 TL zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasının (EPGİS) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorinin litre fiyatına pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olduğu belirtildi. Bilgilendirmede şöyle denildi:

"26/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 1,61 Motorinde 1,51 TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

BENZİN NE KADAR OLDU?

Zammın ardından Ankara'da 15,24 liradan satılan benzinin litresi 16,85 lira olacak. İstanbul'da 16,76 liraya, İzmir'de 16,87 liraya çıkacak.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



26/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 1,61

Motorinde 1,51 TL/LT



Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) February 25, 2022

MOTORİN NE KADAR OLDU?

Ankara'da 15,57 liradan satılan motorinin litresi 17,08 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 16,99 lira, İzmir'de 17,08 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.