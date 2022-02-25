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  3. Son dakika | EPGİS kötü haberi verdi! Sürücülerin cebi alev alacak: Benzine 1,61 , motorine 1,51 TL zam geldi

Son dakika | EPGİS kötü haberi verdi! Sürücülerin cebi alev alacak: Benzine 1,61 , motorine 1,51 TL zam geldi

Son dakika... Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzinin litre fiyatına 1,61 TL, motorinin litre fiyatına ise 1,51 TL zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasının (EPGİS) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorinin litre fiyatına pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olduğu belirtildi. Bilgilendirmede şöyle denildi:

"26/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 1,61 Motorinde 1,51 TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Son dakika | EPGİS kötü haberi verdi! Sürücülerin cebi alev alacak: Benzine 1,61 , motorine 1,51 TL zam geldi

BENZİN NE KADAR OLDU?

Zammın ardından Ankara'da 15,24 liradan satılan benzinin litresi 16,85 lira olacak. İstanbul'da 16,76 liraya, İzmir'de 16,87 liraya çıkacak.

 

 

MOTORİN NE KADAR OLDU?

Ankara'da 15,57 liradan satılan motorinin litresi 17,08 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 16,99 lira, İzmir'de 17,08 liraya yükselecek.

Son dakika | EPGİS kötü haberi verdi! Sürücülerin cebi alev alacak: Benzine 1,61 , motorine 1,51 TL zam geldi

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son dakika | EPGİS kötü haberi verdi! Sürücülerin cebi alev alacak: Benzine 1,61 , motorine 1,51 TL zam geldi

Bölge Gündem Editör Ekibi
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