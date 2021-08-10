Son dakika | FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına operasyon: 4'ü emniyet müdürü, 12 gözaltı kararı
Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanması kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında 4'ü eski emniyet müdürü olmak üzere 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonlar sürüyor, Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada," Terör örgütü FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları belirlenen, tamamı daha önce kamu görevinden çıkarılmış ve rütbeleri sökülmüş 2'si 1. sınıf, 2'si 2. sınıf emniyet müdürü olmak üzere 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi." ifadelerine yer verildi.