SON DAKİKA! HDP İzmir il binasına silahlı saldırı olayında sıcak gelişme: Fail Onur Gencer Tutuklandı!
Son dakika haberi... HDP İzmir il binasına gerçekleştirdiği silahlı saldırıda parti çalışanı Deniz Poyraz'ın ölümüne sebep olan ve parti binasını ateşe veren Onur Gencer'in tutuklandığı öğrenildi.
Son dakika haberi... HDP İzmir il binasına gerçekleştirdiği silahlı saldırıda parti çalışanı Deniz Poyraz'ın ölümüne sebep olan ve parti binasını ateşe veren Onur Gencer'in tutuklandığı öğrenildi.
Şair Eşref Bulvarı'ndaki iş merkezinin 2. katında bulunan HDP İzmir İl Başkanlığına giren silahlı saldırgan, tabancayla etrafa ateş açtı.
İl başkanlığının camlarının kırıldığı saldırının ardından iş merkezinin çatı katına çıkan kişi, polislerce gözaltına alındı.
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İş merkezinin etrafını güvenlik kordonuyla çevreleyen ve il başkanlığında inceleme yapan polis ekipleri, Deniz Poyraz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
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Yakalanan Onur Gencer, gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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