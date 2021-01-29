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SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'militan' ifadesine yönelik suç duyurusu!

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin meclis grup toplantısı sırasından vali ve kaymakamlara yönelik 'militan' açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'militan' ifadesine yönelik suç duyurusu!
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