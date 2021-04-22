SON DAKİKA! Savcılıktan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e soruşturma!
Son dakika: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto para platformu Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlattı.
Son dakika: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto para platformu Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlattı.
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