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SON DAKİKA! Savcılıktan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e soruşturma!

Son dakika: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto para platformu Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlattı.

SON DAKİKA! Savcılıktan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e soruşturma!

Son dakika: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto para platformu Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlattı.

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