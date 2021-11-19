Son dakika | Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 9 terörist öldürüldü
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan bölgesinde 3, Barış Pınarı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 4 olmak üzere toplamda 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde!" denilerek şu ifadelere yer verildi:
"Üçü Pençe Kaplan bölgesinde, ikisi Barış Pınarı ve dördü Zeytin Dalı bölgelerinde olmak üzere toplam 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."
Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 19, 2021
Üçü Pençe Kaplan bölgesinde, ikisi Barış Pınarı ve dördü Zeytin Dalı bölgelerinde olmak üzere toplam 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/D6QF7aJl8i