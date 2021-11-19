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  3. Son dakika | Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 9 terörist öldürüldü

Son dakika | Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 9 terörist öldürüldü

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan bölgesinde 3, Barış Pınarı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 4 olmak üzere toplamda 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika | Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 9 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde!" denilerek şu ifadelere yer verildi:

"Üçü Pençe Kaplan bölgesinde, ikisi Barış Pınarı ve dördü Zeytin Dalı bölgelerinde olmak üzere toplam 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."

 

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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