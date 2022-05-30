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SON DAKİKA! MSB duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi.

SON DAKİKA! MSB duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA! Terör örgütü PKK'ya yönelik olarak Irak'ın kuzeyindeki başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu'ndaki son durum hakkında Milli Savunma Bakanlığından açıklama yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın twitter hesabından;

"Şehitlerimiz, milletimiz ve ülkemizin güvenliği için mücadele, mücadele, mücadele! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerini başlarına yıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgede 6 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi." şeklinde açıklama yapıldı.

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