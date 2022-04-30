Son dakika | MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Kilit Operasyonu sonrası köşeye sıkışan terör örgütünün taciz saldırılarına karşı Türk Silahlı Kuvvetleri gerekeni yapmayı sürdürerek karşılık veriyor.

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede," Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz." ifadesi kullanılarak, "Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.



Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/QsXGQ1MnJp — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 30, 2022

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