Son dakika | MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Pençe Kilit Operasyonu sonrası köşeye sıkışan terör örgütünün taciz saldırılarına karşı Türk Silahlı Kuvvetleri gerekeni yapmayı sürdürerek karşılık veriyor.
Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede," Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz." ifadesi kullanılarak, "Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.
Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 30, 2022
Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/QsXGQ1MnJp
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