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  3. Son dakika | MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika | MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Kilit Operasyonu sonrası köşeye sıkışan terör örgütünün taciz saldırılarına karşı Türk Silahlı Kuvvetleri gerekeni yapmayı sürdürerek karşılık veriyor.

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede," Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz." ifadesi kullanılarak, "Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

 

 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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