Son dakika! ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı!

Son dakika! Resmi Gazete’de yayımlanan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararıyla ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika! ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı!

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavının hemen ardından ülkede deprem etkisi yaratan bir iddia ortaya atıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Yediiklim Yayınevi’ne ait deneme sınavlarındaki soruların, KPSS’de de yer aldığını hatta şıklarına kadar aynı olduğunu ileri sürdü.

Son dakika! ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı!

ÖSYM BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Sosyal medyada tepki çeken iddiaların ardından sınava girenler YÖK ve ÖSYM Başkanı'nın istifa etmesi için çağrıda bulundu.

Gün boyu tartışılan bu gelişme sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dikkat çeken bir adım attı ve ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ü görevden aldı.

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