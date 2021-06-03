Son dakika | Samsun'da eşini öldüresiye döven İbrahim Zarap'a 10 yıl 4 ay hapis cezası

Son dakika haberi... Alınan bilgilere göre 3 yıl önce boşandığı eşi Emriye Metegül'ü 6 Mart günü Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde sokak ortasında 5 yaşındaki kızının gözleri önünde dövdüğü görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından gözaltına alınan ve tutuklanan İbrahim Zarap (27) hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı.

CEZASI BELLİ OLDU

‘Kasten öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme' suçlarından hakim karşısına çıkmasına karar verilen Zarap hakim karşısına çıktı. Hakkında 18 yıla kadar hapsi istenen Zarap, çıkarıldığı mahkeme tarafından 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Zarap hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede olayın gelişimine şu ifadelerle yer verildi:

“Kadının 5 yaşındaki kızını teslim almak için şüpheli İbrahim Zarap'ın bulunduğunu beyan ettiği Canik Belediyesi önüne gittiği, kızını alacağı sırada şüphelinin alkollü olduğunu fark edip, şüphelinin alkol almak istiyorsa kendisine haber vermesini, kendisinin kızını gelip alabileceğini, bu şekilde kızını almasını istemediğini söylediği, bu şekilde taraflar arasında alkol ve kızları konulu kısa bir konuşma olduğu, şüphelinin beyanına göre de ‘Çocuğu sana bir daha göstermeyeceğim’ demesi üzerine İbrahim'in eski eşine vurduğu, kadının dengesini kaybedip yere düştüğü, başını zemine vurduğu, bu halde iken şüphelinin müştekiyi başına ve karnına gelecek şekilde yumruk, tekme atmak suretiyle vurmaya devam ettiği, elde edilen kamera kaydına göre müştekinin yerde baygın bir şekilde kaldığı sırada başını eliyle kaldırıp sert zemine doğru çarptığı, tanık anlatımına göre bu sırada olay yerine gelenlere ‘Ailevi mesele siz karışmayın, ben bu işi burada bitireceğim, öldüreceğim’ diye bağırdığı, gelen tanığın bu sırada bağırdığı, müştekinin adli rapor içeriklerine göre kırık oluşacak şekilde yaralandığı, cep telefonunu almaması için parçaladığı sırada çevreden gelenlerin müdahalesi ile eylemini sürdüremediği anlaşılmıştır.''

İddianamede kadının olay sırasında Zarap'ı uyararak ameliyatlı olduğu yere vurmamasını söylediği, ancak o bölgeye daha fazla vurduğu belirtildi.

"SİZ KARIŞMAYIN, ONU ÖLDÜRECEĞİM"

Öte yandan Zarap'ın kendisine müdahale etmek isteyenlere ''Ailevi mesele, siz karışmayın. Ben bu işi burada bitireceğim, onu öldüreceğim'' ifadesini kullandığı iddianamede yer aldı.

ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Zarap'ın olay sonrası yapılan ölçümde 1.85 promil alkollü olduğu, tahlilin olaydan yaklaşık 47 dakika sonra alınmış olması sebebiyle olay anındaki alkol değerinin 2.00 promil olduğu da değerlendirildi. Zarap, olay sırasında cep telefonuna ulaşmaya çalışan eski eşinin telefonunu da kırdığı için 'mala zarar verme' suçundan da yargılanacağı öğrenildi.

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