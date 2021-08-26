Son dakika | Terör örgütüne TSK ve MİT'ten ortak darbe! 5 terörist öldürüldü

Türkiye'nin terörle mücadelesi yurt içi ve sınır dışında tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda MİT ve TSK koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlara bir yenisi eklendi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"TSK ve MİT’in koordineli çalışmalarıyla teröristlere darbe vurmaya devam ediyoruz.

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin’de tespit edilen 5 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek!"

Son dakika | MSB duyurdu: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı! 3 terörist üyesi daha etkisiz hale getirildi!

SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Turuncu listedeki Rodi Çevlik kod adlı terörist yakalandı!

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi!