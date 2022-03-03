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  3. Son dakika | Ukrayna'nın işi çok zor! Putin, Macron'a açık açık söyledi! "Rusya'nın operasyonu her şart altında başarıya ulaşacaktır"

Son dakika | Ukrayna'nın işi çok zor! Putin, Macron'a açık açık söyledi! "Rusya'nın operasyonu her şart altında başarıya ulaşacaktır"

Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'ya yönelik başlatılan işgal girişimi için," Rusya'nın operasyonu her şart altında başarıya ulaşacaktır" dedi

Son dakika | Ukrayna'nın işi çok zor! Putin, Macron'a açık açık söyledi! "Rusya'nın operasyonu her şart altında başarıya ulaşacaktır"

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgallerde 8.güne girilirken saldırılarda 2 binden fazla sivil hayatını kaybetti, Rus ordusu birçok kritik nokta ve şehir merkezlerini bombaladı. Saldırıların ardından dünya harekete geçerek Rusya'ya ciddi yaptırımlar uygulayarak sindirme politikasına girişti. Bunun üzerine Rusya yapılanlara karşı direnme kararı alırken Devlet Başkanı Putin, operasyonun süreceğini açıkladı.

Son dakika | Ukrayna'nın işi çok zor! Putin, Macron'a açık açık söyledi! Rusya'nın operasyonu her şart altında başarıya ulaşacaktır

"HER ŞART ALTINDA BAŞARIYA ULAŞACAKTIR"

Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'ya yönelik başlatılan operasyon için," Rusya'nın operasyonu her şart altında başarıya ulaşacaktır" dedi.

Putin, Macron'la görüşmesinde Rusya'nın aşırı milliyetçilere yönelik operasyonunu sürdürme niyetinde olduğunu ifade etti. 

Son dakika | Ukrayna'nın işi çok zor! Putin, Macron'a açık açık söyledi! Rusya'nın operasyonu her şart altında başarıya ulaşacaktır

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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