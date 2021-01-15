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  3. SON DAKİKA! WhatsApp'tan Türkiye'ye özel açıklama

SON DAKİKA! WhatsApp'tan Türkiye'ye özel açıklama

Son dakika haberi... WhatsApp bu sabah Türkiye'deki kullanıcıların uygulama ekranında yayımladığı duyuruda WhatsApp ve Facebook'un kullanıcıların mesajlarını görmediğini yineledi.

SON DAKİKA! WhatsApp'tan Türkiye'ye özel açıklama

Son dakika haberi... WhatsApp bu sabah Türkiye'deki kullanıcıların uygulama ekranında yayımladığı duyuruda WhatsApp ve Facebook'un kullanıcıların mesajlarını görmediğini yineledi. sadece Türk kullanıcılara yönelik yapılan açıklama, Türkiye’deki kullanıcılarının uygulama ekranlarında özel olarak yayımlandı. Hizmet Politikası ve Gizlilik Kuralları ile ilgili doğruları tekrar hatırlatan şirket şu ifadelere yer verdi:

"Gizlilik Politikamız hakkında paylaştığımız son güncellemeden bu yana Türkiye'deki kullanıcılarımızdan birçok soru aldık ve bu soruları yanıtlamak istiyoruz. Bu sabah itibariyle Türkiye’deki kullanıcılarımıza, WhatsApp'ın ve Facebook’un mesajlarınızı göremediğini tekrar teyit eden özel bir durum mesajı göndermeye başlıyoruz."

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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