SON DAKİKA: YSK Başkanı Yener'den çok önemli açıklama, o iddialara cevap verdi!

YSK Başkanı Ahmet Yener, "Herhangi bir adayın pusulada üzerinin çizilmemesi gereklidir. Bu konuda sandık kurulu başkanlarına ve ilçe seçim kurullarımıza gerekli ikazlar yapılmıştır." dedi.

YSK BAŞKANI AHMET YENER, İDDİALARA CEVAP VERDİ!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

YSK Başkanı Yener, " Bu konuda bizim tesbit ettiğimiz her hangi bur durum mevcut değildir, Herhangi bir adayın pusulada üzerinin çizilmemesi gereklidir. Bu konuda sandık kurulu başkanlarına ve ilçe seçim kurullarımıza gerekli ikazlar yapılmıştır." dedi.

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