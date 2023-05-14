SON DAKİKA: YSK Başkanı Yener'den çok önemli açıklama, o iddialara cevap verdi!

YSK Başkanı Ahmet Yener, bazı sandık kurullarında adaylıktan çekildiğini açıklayan Muharrem İnce'nin oy pusulasında üzerinin çizildiği yönündeki iddialara ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

YAYINLAMA
Google News
SON DAKİKA: YSK Başkanı Yener'den çok önemli açıklama, o iddialara cevap verdi!

YSK Başkanı Ahmet Yener, "Herhangi bir adayın pusulada üzerinin çizilmemesi gereklidir. Bu konuda sandık kurulu başkanlarına ve ilçe seçim kurullarımıza gerekli ikazlar yapılmıştır." dedi.

YSK BAŞKANI AHMET YENER, İDDİALARA CEVAP VERDİ!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA: YSK Başkanı Yener'den çok önemli açıklama, o iddialara cevap verdi!

YSK Başkanı Yener, " Bu konuda bizim tesbit ettiğimiz her hangi bur durum mevcut değildir, Herhangi bir adayın pusulada üzerinin çizilmemesi gereklidir. Bu konuda sandık kurulu başkanlarına ve ilçe seçim kurullarımıza gerekli ikazlar yapılmıştır." dedi.

Oyunu Kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar!Oyunu Kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar!

14 Mayıs, seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları ve parti liderleri nerede oy kullanacak?14 Mayıs, seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları ve parti liderleri nerede oy kullanacak?

Türkiye sandık başında! Oy verme işlemi başladı, Seçim sonuçları bu akşam belli olacakTürkiye sandık başında! Oy verme işlemi başladı, Seçim sonuçları bu akşam belli olacak

Kılıçdaroğlu, seçim yasaklarını deldi, AK Parti'den çok sert tepki geldi "Hesabı sorulacak"Kılıçdaroğlu, seçim yasaklarını deldi, AK Parti'den çok sert tepki geldi "Hesabı sorulacak"

Alçaklar Daha şimdiden başladılar, PKK sempatizanı gazeteciden seçim dezenformasyonuAlçaklar Daha şimdiden başladılar, PKK sempatizanı gazeteciden seçim dezenformasyonu

Haberin Ayrıntıları Geliyor...

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Oyunu Kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar!
Oyunu Kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar!
14 Mayıs, seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları ve parti liderleri nerede oy kullanacak?
14 Mayıs, seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları ve parti liderleri nerede oy kullanacak?
Türkiye sandık başında! Oy verme işlemi başladı, Seçim sonuçları bu akşam belli olacak
Türkiye sandık başında! Oy verme işlemi başladı, Seçim sonuçları bu akşam belli olacak
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Asgari Ücret Zammını Açıkladı
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Asgari Ücret Zammını Açıkladı
Son Haberler
SON DAKİKA: YSK Başkanı Yener'den çok önemli açıklama, o iddialara cevap verdi!
SON DAKİKA: YSK Başkanı Yener'den çok önemli açıklama, o iddialara cevap verdi!
Alçaklar Daha şimdiden başladılar, PKK sempatizanı gazeteciden seçim dezenformasyonu
Alçaklar Daha şimdiden başladılar, PKK sempatizanı gazeteciden seçim dezenformasyonu
ADANA ALADAĞ SEÇİM SONUÇLARI 2023 – Adana Aladağ oy oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
ADANA ALADAĞ SEÇİM SONUÇLARI 2023 – Adana Aladağ oy oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Başkan Erdoğan, Ayasofya Camii'ne girdiğinde cemaatten büyük sürpriz, duygu dolu anlar yaşandı!
Başkan Erdoğan, Ayasofya Camii'ne girdiğinde cemaatten büyük sürpriz, duygu dolu anlar yaşandı!
Emeklilere Son Dakika Ek Ödeme Haberi! Resmi Gazate'de Yayınlandı, 11 Bin TL Ödeme Yapılacak
Emeklilere Son Dakika Ek Ödeme Haberi! Resmi Gazate'de Yayınlandı, 11 Bin TL Ödeme Yapılacak
Seçimlere 1 gün kala Son anketi sonuçları açıklandı! İki aday arasında 7,1 puan fark var!
Seçimlere 1 gün kala Son anketi sonuçları açıklandı! İki aday arasında 7,1 puan fark var!
Çok Okunanlar
Türkiye sandık başında! Oy verme işlemi başladı, Seçim sonuçları bu akşam belli olacak
Türkiye sandık başında! Oy verme işlemi başladı, Seçim sonuçları bu akşam belli olacak
Başkan Erdoğan, Ayasofya Camii'ne girdiğinde cemaatten büyük sürpriz, duygu dolu anlar yaşandı!
Başkan Erdoğan, Ayasofya Camii'ne girdiğinde cemaatten büyük sürpriz, duygu dolu anlar yaşandı!
ADANA ALADAĞ SEÇİM SONUÇLARI 2023 – Adana Aladağ oy oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
ADANA ALADAĞ SEÇİM SONUÇLARI 2023 – Adana Aladağ oy oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Oyunu Kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar!
Oyunu Kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar!
Son dakika: Kızılay Başkanı Kerem Kınık, 95 gün sonra istifa etti!
Son dakika: Kızılay Başkanı Kerem Kınık, 95 gün sonra istifa etti!
SGK Başuzmanı Karakaş: En düşük emeklilik maaşının 7500 olması emeklilerimiz memnun etmiştir
SGK Başuzmanı Karakaş: En düşük emeklilik maaşının 7500 olması emeklilerimiz memnun etmiştir
Yorumlananlar
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde karıştı! "Götürün orada muhafaza etmeyin!"
Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde karıştı! "Götürün orada muhafaza etmeyin!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'na Taşlı saldırıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı: "Çamura yatmaya başladılar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'na Taşlı saldırıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı: "Çamura yatmaya başladılar"
Kılıçdaroğlu'nu destekleyen PKK destekli HDP 'den çok tartışma yaratacak açıklama: "Kürdistan'a özgürlük istyoruz"
Kılıçdaroğlu'nu destekleyen PKK destekli HDP 'den çok tartışma yaratacak açıklama: "Kürdistan'a özgürlük istyoruz"