Sosyal mesafesiz HES kodu kuyruğu kamerada!

Burdur’da Uzay Çatı altında kurulan Semt pazarında HES kodu kontrolü, vatandaşlar metrelerce uzun kuyrukların oluşturmasına sebep oldu. Sosyal mesafeyi hiçe sayıp polis ve zabıtaların uyarılarını dinlemeyen vatandaşların o anları kameraya saniye saniye böyle kaydedildi.