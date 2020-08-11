Soya sosu nedir? Nelerde kullanılır?

Soya sosu, fermante edilmiş bir sostur. Soya fasülyesi, kavrulmuş tahıl, su ve tuz ile elde edilir. Bir baklagil türü olan soya, günümüzde özellike et ve süt ürünlerine alternatif olarak kullanılmaktadır.

SOYA SOSU NEDİR?

Soya sosunun, oldukça tuzlu bir yapısı bulunur. Uzakdoğu ülkelerinde milattan önceye dayanan bir tarihi vardır. Kore, Çin ve Japonya kültürlerinde önemli bir yere sahiptir. O yıllarda oldukça pahalı bir baharat olan tuza alternatif olarak geliştirilmiştir. Özellikle kıtlık yaşanan dönemlerde, soya soslu yiyecekler, vücudun tuz ihtiyacını karşılaması amcayla tercih edilmiştir. 1700’lü yıllarda Hollandalılar aracılığı ile Avrupa’ya, oradan da tüm dünyaya yayılmıştır. Bugün kullanım alanı Uzakdoğu mutfağı ile sınırlı değildir. Soya soslu tarifler, farklı lezzetler arayanların bir numaralı tercihleri arasında yer almaktadır.

SOYA SOSU NELERDE KULLANILIR?

Geleneksel olarak soya sosunun en çok kullanıldığı yiyeceklerden bir tanesi noodle… Uzakdoğu usulü erişte olarak da adlandırabileceğimiz noodle, çubuk makarna gibi görünen ancak ona oranla biraz daha diri bir yapıya sahiptir.

Soya sosu soğuk denizlerin lezzetli balığı somona da oldukça yakışan bir sostur. Soya sosu ile harmanlanan somon, fırında muhteşem bir lezzet oluşturabilir.

Soya soslu yemek denince akla ilk gelen tarif ise şüphesiz soya soslu tavuktur.