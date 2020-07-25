Steak Tartare yapılışı nasıl? Tarifi ve malzemeleri nelerdir?

MasterChef Türkiye'de yarışmacılardan bu kez Steak (Et) Tartar yapılması istendi. Yarışmacılar, yemeği yapmak için çaba sarf ederken, ekran başındaki seyircilerde yemeğin nasıl yapıldığını öğrenmeye koyuldu. İşte Steak Tartare hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

STEAK TARTARE NASIL YAPILIR?

Malzemeler

200 gr satır dana kıyma

1 bıldırcın yumurtası

1 yemek kaşığı acı hardal

1 yemek kaşığı kapari

1 yemek kaşığı acı sos

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı deniz tuzu

2 arpacık soğan

1 çay bardağı ince kıyılmış maydanoz

Yapılışı

Öncelikle soğan ve maydanozları ince ince kıyın ve bir kenarda bekletin.

Başka bir kap içerisine bıldırcın yumurtası, hardal, kapari, acı sos, karabiber ve deniz tuzunu ekleyerek güzelce karıştırın.

Sos, hazırlandığında içine dana kıymayı da ilave ederek yoğurun.

Tüm malzemelerin birbirine karışması için, 10 dakika boyunca yoğurma işlemine devam edin.

Et kıvama geldiğinde elinizle yuvarlayarak servis tabağına yerleştirin. Kızarmış ekmek dilimlerini tartarın kenarlarına dizin.

Et tartarı, acılı ezme ve köpoğlu ile birlikte servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.