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  3. Şule Zeybek aldatıldığını itiraf etti!

Şule Zeybek aldatıldığını itiraf etti!

Youtube kanalında ''Biz Bize Magazin'' isimli programında Gazeteci Aslan Sayım'ın sorularını yanıtlayan sunucu Şule Zeybek, Sadakatsiz dizisindeki aldatılma konusuyla ilgili yaptığı açıklamada aldatıldığını açıkladı. O anlar ise ekranlara anbean böyle yansıdı.

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11 Aralık 2020 Cuma 10:47
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