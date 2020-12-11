Şule Zeybek aldatıldığını itiraf etti!
Youtube kanalında ''Biz Bize Magazin'' isimli programında Gazeteci Aslan Sayım'ın sorularını yanıtlayan sunucu Şule Zeybek, Sadakatsiz dizisindeki aldatılma konusuyla ilgili yaptığı açıklamada aldatıldığını açıkladı. O anlar ise ekranlara anbean böyle yansıdı.
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11 Aralık 2020 Cuma 10:47
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