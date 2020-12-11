Şule Zeybek aldatıldığını itiraf etti!

Youtube kanalında ''Biz Bize Magazin'' isimli programında Gazeteci Aslan Sayım'ın sorularını yanıtlayan sunucu Şule Zeybek, Sadakatsiz dizisindeki aldatılma konusuyla ilgili yaptığı açıklamada aldatıldığını açıkladı. O anlar ise ekranlara anbean böyle yansıdı.