Süleyman soylu: 6'lı masa mutabakat metnini imzalanmadan önce AB ülkesi bir büyükelçinin onayına sunuldu, ses kayıdı bile var

14 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve TBMM milletvekilliği seçimlerinin son 10 gününe girdiğimiz şu günlerde siyasilerin yapmış olduğu açıklamalarıyla siyasi atmosfer bir hayli ısınmaya başladı.

Günler önce Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son 10 günde ses kayıtları çıkabilir açıklamalarından sonra, iç işleri bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Süleyman Soylu'dan çok konuşulacak açıklama geldi Soylu, "ses kaydı bile var" diyerek 6'lı masanın mutabakat metni imzalanmadan önce CHP dış politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı Ünal Çeviköz'ün metni AB ülkesi bir büyük elçinin onayına sunduğu redakte edildikten sonra altılı masa üyeleri tarafından imzalandığını açıkladı.

Haberin Devamı

Habertürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Soylu, muhalefetin yabancı ülkelerle iş birliği içinde olduğunu ve seçimlere dışarıdan müdahale edildiğini iddia etti.

“AB ÜLKESİ BÜYÜK ELÇİSİ İLE KONUŞTULAR BUNUNLA İLGİLİ ELİMİZDE SES KASEDİ VAR”

Bakan Soylu canlı yayında söz konusu iddiasına ilişkin “Ses kaseti var. Şu anda birçok beyanat veren ilgilinin gidip, resmi bir yetkili, genel başkanın yetkilisi olarak gidip, ilgili ülkenin büyük elçisi ile konuşmaları. Bundan 4 ay önce, Türkiye'ye gelen bir İçişleri Bakanı'na özel görüşmemde, bunun nasıl olduğunu, kendi ülkesinin büyükelçisinin hangi haltları karıştırdığını söyledim.” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"

Ali Babacan'dan çok tartışılacak YPG ve PYD açıklaması: "Avrupa ülkeleri YPG ve PYD'yi terör örgütü olarak görmüyor, bizde görmüyoruz"

Anket yasağı öncesi son seçim anketi yapıldı! İşte seçimi kazanacak aday

Kılıçdaroğlu’nun Van mitinginde "Öcalan" sloganı! 2 kişi gözaltına alındı