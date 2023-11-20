Sultanbeyli'de kaza sonucu otomobilde sıkışan gençler gözyaşları içinde kurtarılmayı bekledi!

Sultanbeyli'de seyir halindeki bir otomobil park halinde bulunan hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kaza nedeniyle otomobilde sıkışan ve gözyaşları içerisinde kurtarılmayı bekleyen iki yaralı, itfaiye tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay Hasanpaşa Mahallesi'nde dün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halinde bulunan Beytullah Yavuz idaresindeki 34 GSV 734 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan 34 NA 1463 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Kaza sonucu otomobil içerisinde bulunan Beytullah Yavuz ve Mustafa Barış Yavuz araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan gençlerden biri gözyaşları dökerek kurtarılmayı bekledi. Yaralı genç, kendisini kamera ile kayda alan basın mensubuna da 'ağabey sen neyi çekiyorsun' diyerek tepki gösterdi. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücü ve yolcuyu sıkıştığı yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı vatandaşlar olay yerine gelen ambulans ile çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde başka bir kaza yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haberin Devamı

Yağışlar İstanbul barajlarına yaradı! Seviye bakın kaça yükseldi

Konya’ da yolcu otobüsü alev topuna döndü!

Dolandırıcılardan yeni yöntem, SIM kartı kopyalandı hayattaki tüm parasını kaybetti!

Merkez bankası toplanıyor, Tüm gözler Merkez Bankasının faiz kararına çevrildi, TCMB'den beklenen faiz tahmini açıklandı!