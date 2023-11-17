Şüpheliyi olay yerinde arayın söylemi bir kez daha gerçek oldu! Arkadaşını vurdu sonrada ambulansa binmesine yardım etti Katili olay yerinde arayın söylemi bir kez daha gerçek oldu. İstanbul Güngören’de Selçuk Kapucuoğlu(46)’nu tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen arkadaşı Yıldırım D Şüphelinin olay günü yaralı arkadaşını bina dışına çıkarıp ambulansı aradığı gelen ambulansa bindirdikten sonra firar ettiği öne sürüldü.