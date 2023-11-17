Şüpheliyi olay yerinde arayın söylemi bir kez daha gerçek oldu! Arkadaşını vurdu sonrada ambulansa binmesine yardım etti

Katili olay yerinde arayın söylemi bir kez daha gerçek oldu. İstanbul Güngören’de Selçuk Kapucuoğlu(46)’nu tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen arkadaşı Yıldırım D Şüphelinin olay günü yaralı arkadaşını bina dışına çıkarıp ambulansı aradığı gelen ambulansa bindirdikten sonra firar ettiği öne sürüldü.

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Şüpheliyi olay yerinde arayın söylemi bir kez daha gerçek oldu! Arkadaşını vurdu sonrada ambulansa binmesine yardım etti

Güngören, Abdurrahman Nafiz Gürman mahallesinde 12 Kasım 2023 tarihinde saat 16.00 sıraların da meydana gelen olayda yolda yaralı olarak bulunan Selçuk Kapucuoğlu, 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan Selçuk Kapucuoğlu, 16 Kasım 2023 tarihinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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ŞÜPHELİ ARKADAŞINI VURDU SONRA AMBULANSA BİNMESİNE YARDIM ETTİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, ölen Selçuk Kapucuoğlu'nun yaralı olarak çıktığı evi tespit edildi. Görgü şahitlerinin ifadelerine göre Selçuk Kapucuoğlu'nun dışarı çıkmasının ardından, aynı dairede bulunan bir kişinin pencereden dışarı birkaç parça eşya attıktan sonra koşarak kaçtığı belirlendi.

ŞÜPHELİ DAHA SONRA FİRAR ETTİ

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Polis kaçan kişinin Yıldırım D. olduğunu tespit ederken, Yıldırım D.'nin şahsı evin içinde yaraladıktan sonra Ambulansı arayıp yardım istediği gelen ambulansa da yaralı arkadaşını bindirdiği öğrenildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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