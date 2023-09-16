Sürü psikolojisi bir kez daha gerçek oldu! Hakkari'de 300 koyun birbirini ezerek telef oldu

Sürü psikolojisi bir kez daha gerçek oldu. Hakkari'nin Aksu (Binevşa) köyüne bağlı Çiçekli mezrasında kurtların koyun sürüsüne saldırması sonucu korkan koyunların topluca bir tepeden aşağı atlayarak bir birlerini ezmesi sonucu 300 koyun telef oldu.

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Sürü psikolojisi bir kez daha gerçek oldu! Hakkari'de 300 koyun birbirini ezerek telef oldu

Hakkari'nin Aksu köyünde kurtların saldırısı sonucu korkuya kapılan 300 koyun birbirlerini ezerek telef oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezine 90 kilometre mesafede bulunan Aksu (Binevşa) köyüne bağlı Çiçekli mezrasında meydana geldi. İlkbahar mevsiminde Batman’dan Hakkari’ye gelen Abdullah Erden isimli göçere ait koyun sürüsüne iddiaya göre sabah saatlerinde kurtlar saldırdı. Çoban köpeklerinin durumu fark etmesiyle kurtlar ile köpekler arasında boğuşma yaşandı. Bu esnada korkuya kapılan koyun sürüsü tepelik alandan atlamaya ve birbirini ezmeye başladı. Yaşanan olayda 300 koyun telef olurken yüzlercesi de yaralandı.

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SÜRÜ PSİKOLOJİSİ BİR KEZ DAHA GERÇEK OLDU

Zararının 2 milyona yakın olduğunu belirten Batmanlı göçer Abdullah Erden, ”Hayvanlarımızı otlatmak için Hakkari’nin yaylalarına getiriyoruz. Bende sürümü her yıl olduğu gibi ilkbaharda Aksu köyü yaylalarına getirdim. Yaklaşık 4 aydır bu yayladayım. Sabah saatlerinde kurtlar sürüye pusu kurmuştu. Sürü köpeklerimde fark edince sürüye yakın boğuşma yaşandı. Korkuya kapılan sürü tepeden hızla aşağı koştu. Bizler de kurtların peşine düştük. Koyun sürüsünün tepeden inerken birbirini ezdiğini fark ettik. Sürümden 300’ü altta kalarak telef oldu. Birçok hayvanım da sakatlandı. İlk defa bu denli büyük bir zararımız oldu. Kurtlar ile sürekli karşılaşmışızdır. Böylesini görmedik. Yayla sezonu kapandı gider ayak bu olayı yaşadık. Hepsi de süt hayvanıydı. Zararım 2 milyon TL’nin üzerinde. Yetkililerden zararımın karşılanmasını istiyorum” diye konuştu.

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