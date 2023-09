Suruç’ta 'En iyi at ve en büyük Nar Festivali' renkli görüntülere sahne oldu

Şanlıurfa’nın Suriye sınırında yer alan ilçesi Suruç’ta renkli bir festival gerçekleştiriliyor. Kaymakamlık ve kayyum belediyesi tarafından düzenlenen, 2 gün sürecek olan Suruç Atı ve Narı Festivali'nin açılışı renkli görüntülere sahne oldu.

Kortej yürüyüşüyle başlayan festival, en büyük nar ve en iyi yarış atı yarışmalarıyla devam etti. Festivalin açılış konuşmasını yapan Kaymakam İbrahim Güneş, "4’üncüsünü gerçekleştirmiş olduğumuz festivalimize vatandaşlarımız tarafından yoğun bir ilgi oluyor. İki gün sürecek festivalimize Türkiye’nin önemli sanatçıları buraya gelecek ve vatandaşımızla buluşacaklar. Hem burayı bir kültür sanat şehri olarak hem de alt yapısıyla, üst yapısıyla oluşan etkinlikler ve faaliyetleriyle kendini aşmış ve ispatlamış bir ilçe olma yolunda emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de, "Çok güzel bir başlangıçla buraya geldik. Bahçesi var bağı var, vazgeçilmez narı var. Yine Arap atı gibi yarış atları var. Kıymetli bir ilçemiz. Bu ilçemizde de bu gün nar festivali yapıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZE UZANAN HER ELİN KIRILACAĞININ HERKES TARAFINDAN BİLİNMESİ LAZIM"

Terör vurgusu yapan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ise, “Devletimizin gücü yerel yönetimlere de uzanınca buradaki farkı görüyorsunuz. Suruçlu vatandaşlarında bu hizmetleri görmesi lazımdır. Huzurun, güvenin ve emniyetin, asayişin sağlandığı her noktada her türlü gelişme peşin sıra gelir. Bu toprakların Türkiye Cumhuriyeti içindeki yerleri bizim için kutsaldır. Her damla kan, her damla toprak bizim vazgeçilmezimizdir. Dolayısıyla buralarda huzuru, güvenlik ortamını ülkemize uzanan her elin kırılacağının herkes tarafından bilinmesi lazımdır” diye konuştu.

EN İYİ AT VE EN BÜYÜK NAR YARIŞMASI

Konuşmaların ardından en büyük nar ve en iyi yarış atı yarışması düzenlendi. Narı 1 kilo 328 gram büyüklüğünde olan Serdar Kim, en büyük nar yarışmasının birincisi olurken Demiryıldız isimli atıyla yarışmaya katılan İbrahim Halil Yıldız ise en iyi yarış atı kategorisinde birincilik elde etti. Birincilere tam altı, ikincilere yarım altı, üçüncülere ise çeyrek altın hediye edildi. En büyük nar birincisi Serdar Kim, hizmet ettiği için nazlarının büyüdüğünü belirterek, "Hizmet ettiğim için narım büyüdü. Bakım hiçbir zaman yalan söylemez” dedi.

En iyi atı yarışmasının birincisi olan İbrahim Halil Yıldız ise, "Şu anda bu duyguyu yaşamak güzel bir şeydir. Mutluyuz, birinciliğin keyfini çıkarıyoruz. Atımıza güveniyorduk. Şu anda Şanlıurfa Hipodromunda yarışıyor. İstanbul’da, Ankara’da, Adana’da çok birincilikleri var. Yarın öbür gün de Elazığ’da yarışacak. Atımızı seviyoruz, güvendiğimiz için getirdik. Kazandığımız için mutluyuz” diye konuştu.

Yarın da sürecek festivalde gündüz çeşitli etkinlikler düzenlenirken gece ise ünlü sanatçılar kent meydanında konserler verecek.

