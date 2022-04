Survivor All Star 2022 oruç tutan yarışmacılar kimler? O isimleri duyunca çok şaşıracaksınız!

TV8 ekranlarının beğenilen yarışma programı Survivor All Star 2022 her geçen gün izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. Birleşme partisinden sonra daha da izlenen yarışma finale doğru gün sayıyor. Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar Survivor All Star 2022’yi yakından takip ediyor. Programı sıklıkla takip eden vatandaşlar, Survivor All Star 2022’de oruç tutan yarışmacıları merak ediyor.

SURVİVOR’DA ORUÇ TUTAN O İSİMLER

TV8 ekranlarında yayınlanan her bölümüyle ayrı bir olay olan yarışma Survivor All Star’da oruç tutan bazı yarışmacıların olduğu öğrenildi. Bazı kaynaklardan alınan bilgilere göre, ada hayatlarındaki zorlu şartlara rağmen oruç tutan yarışmacıların; Batuhan, Ogeday, Merve, Adem, Nagihan, Evrim, Gizem ve Nisa olduğu öğrenildi.

