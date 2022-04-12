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Survivor All Star kim elendi 12 Nisan 2022 Salı?| Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'ın 22 Haziran Salı günkü bölümünde ödül oyunu oynandı. Eleme potasına çıkan yarışmacılardan ise elenen ismin kim olacağı merak ediliyor. Peki Survivor All Star kim elendi 12 Nisan 2022 Salı?| Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All Star kim elendi 12 Nisan 2022 Salı?| Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

TV 8'in sevilen yarışması Survivor All Star 2022'nin 12 Nisan Salı günkü bölümüne ödül oyunu heyecanı damga vurdu. Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Bu hafta eleme potasına giren yarışmacılar Barış, Gizem, Parviz ve Ayşe olmuştu. Peki Survivor All Star kim elendi 12 Nisan 2022 Salı? İşte detaylar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star'ın 12 Nisan Salı akşamı ekrana gelen bölümünün ödül oyununda kazanan takımın kim olduğu henüz belli değil. Yarışma sonuçlanır sonuçlanmaz haberimiz güncellenecektir...

SURVİVOR ALL STAR KİM ELENDİ 12 NİSAN 2022 SALI?

Barış, Gizem, Parviz ve Ayşe haftaya eleme adayları olarak girdiler. Eleme konseyinde  seçilecek olan isim adaya veda edecek. Elenen isim belli olunca haberimiz güncellenecek...

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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