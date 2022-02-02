Survivor'da her geçen hafta mücadelenin dozu artarak devam ediyor. Dokunulmazlık oyunlarının yanı sıra ödül oyunu büyük bir çekişmeye sahne oluyor. Son ödül oyununu gönüllüler takımı kazansa da bu akşamki ödül için her iki takım da varını yoğunu ortaya koyacak. Peki Survivor'da ödül oyununu kim kazandı 2 Şubat 2022? Suvivor'dan kim elenecek? İşte cevaplar...

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Çok çetin mücadelelere sahne olan Survivor'da her iki takım da büyük ödülü kazanmak için çaba sarf ediyor. Ödül oyunu da kıyasıya bir rekabete sahne oldu. Final aşamasına gidilen oyunda kazan taraf gönüllüler oldu.

İlk etaplarda kadınlar mücadelesi yapıldı. Ünlülerde kadınlar takımı oyunu 8-5 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci etapta erkekler karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadelede bu kez gülen taraf 8-5'lik skorla gönüllüler takımı oldu.

Final turunda ise erkekler ve kadınlar sırayla mücadele ederken gönüllüler takımı 3-1 kazanarak genel skoru 2-1 yaptı ve ödül oyununu kazandı.

SURVİVOR'DA SON DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANMIŞTI?

Survivor’ın son bölümünde ünlüler takımı ve gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Hem erkekler hem de kadınlarda ezici bir üstünlükle kazanan ünlüler takımı oyunu kazanmayı başardı.

Survivor'da bu hafta sürgün adasına gönderilen ilk yarışmacı Barış Murat Yağcı olmuştu. Haftanın ikinci dokunulmazlığını kaybeden ünlüler takımında Birsen Bekgöz eleme adayı olmuş ve sürgün adasına gitmişti.

Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada üçüncü eleme adayı gönüllülerden Evrim Keklik oldu.

Performans birincisi olan Batuhan'ın seçimi ile dördüncü ve son aday Mert Öcal oldu.

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