İngiltere'de gerçekleştirilen bir araştırmaya göre korona virüsüne maruz kalmalarına rağmen hastalık geçirmeyen kişilerin sırrı çözüldü. Araştırmaya göre, dolaşım sistemini kullanarak vücudu gezen antikorların devreye girecek bir rahatsızlık olup olmadığını kontrol eden T hücreleri, virüse maruz kalan kişilerde hastalığı engelleyebiliyor. Peki, T hücresi nedir, nasıl arttırılır? T hücresi hangi besinlerde bulunur? İşte detaylar...

T HÜCRESİ NEDİR?

T lenfositler (timusa bağlı gelişimden sonra adlandırılan T hücreleri) adaptif bağışıklık sisteminin ana bileşenleri durumundadır. Enfekte olmuş konakçı hücrelerin imhasında, sitokinlerin üretilmesinde, diğer bağışıklık hücrelerinin aktivasyonunda ve bağışıklık tepkisinin düzenlenmesinde doğrudan yer almaktadırlar.

Bu lenfositler, immün yanıtta merkezi bir role sahip durumdadırlar. Hücrelerin yüzeyinde t-hücresi reseptörlerinin bulunması nedeniyle de diğer lenfositlerden ayırt edilebilmektedirler. Bu hücrelerin kökeni, kemik iliğinden öncü hücreler şeklindedir, ayrıca timus bezine ulaştıklarında farklı tipte t hücrelerine dönüşmeye devam eder. Timustan ayrılmasına rağmen T hücreleri farklılaşmaya devam ederler.

T HÜCRESİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR? NASIL ARTTIRILIR?

T hücreleri, kemik iliğinde sentezlenen hematopoitik kök hücrelerden ortaya çıkar. Çok az sayıda multipotent hücre, progenitör hücreleri kemik iliğinden ayrılarak kan yoluyla timusa gider. Bu hücreler timusta olgunlaşırlar.

Timusta, T hücreleri, gelişen T hücrelerinin çoğunun (timositler olarak bilinir) başarılı bir şekilde geçemediği ve dolayısıyla yenik düştüğü bir tür seçilim fenomeni yaşarlar. Fakat geçen kendi kendine MHC molekülleri ile etkileşime giren Timositler, hayatta kalmak için pozitif sinyalleri kabul ederler ve reseptörlere sahip olan Timositler, negatif sinyaller alırlar (kendinden antijenik özelliklere sahip olanlar) repertuardan çıkarılır.

T hücreleri daha sonra kendi T hücre reseptörünü (TCR) geliştirir ve antijene özgüdür. Timik seçilimden kurtulan T hücreleri olgunlaşır ve timustan çıkar. Sonrasında belirli bir antijeni almak ve uyarılmak için periferik lenfoid yapılardan geçerler. Aktivasyon üzerine, T hücreleri büyür ve bir efektör T hücresine farklılaşır.

Yaşlanmayla birlikte, timus da dahil olur ve sonuç olarak birkaç saf T hücresi üretiriz. Bu, daha yaşlı vücutların, yaşlanma ile enfeksiyonlara karşı artan duyarlılığa katkıda bulunan azaltılmış T hücre çeşitliliği ürettiğini söylemeye karşılık gelmektedir. T Hücrelerini güçlendirmek adına C Vitamini, Beta-Karoten, E Vitamini, D Vitamini içeren yiyecekler tüketmek gerekmektedir. Bunun vitaminleri içeren besinler:

C Vitamini – Narenciye ve Yeşiller,

Beta-Karoten – Kök Sebzeler ve Yeşiller,

E Vitamini – Kuruyemişler, Tohumlar ve Yeşiller,

Antioksidanlar – Yeşil Çay,

D Vitamini – Güneş Işığı, Balık ve Yumurta,

Sarımsak – T-Hücre Güçlendirici,

Su – Nemlendirme ve Bağışıklık sistemini güçlendirici.

T HÜCRESİ BAĞIŞIKLIĞI NEDİR?

Virüs bir kişiyi enfekte ettiği zaman, hayatta kalmak ve çoğalmak amacılığıyla konakçının hücrelerini istila etmektedir. İçeri girdikten sonra, bağışık sisteminde bulunan hücreler virüsü göremezler ve bu sebeple konak hücrenin enfekte olduğunu bilmezler. Buna çözüm amacıyla hücreler; diğer hücrelere içlerinde ne göstermelerine izin veren bir sistem kullanmaktadırlar. Hücrenin içinden protein parçalarını hücrenin üzerinde görüntülemek için sınıf I majör histo-uyumluluk kompleksi proteinleri (veya kısaca MHC sınıf I ) olarak adlandırılan moleküllerdir.