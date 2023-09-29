Tam bir suç makinesi! 15 yaşında 37 suç dosyası bulunan zanlı gasp suçundan tutuklandı ceza evine gönderildi

Daha 15 yaşında olup 37 suç dosyası bulunan zanlı yine rahat durmadı elini öpme vaadiyle yanına yanaştığı vatandaşın zorla parasını gasp ederek yağmalayan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Tam bir suç makinesi! 15 yaşında 37 suç dosyası bulunan zanlı gasp suçundan tutuklandı ceza evine gönderildi

Karabük'te elini öpme vaadiyle yanına yanaştığı vatandaşın zorla parasını gasp ederek yağmalayan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 15 yaşında 37 suç dosyası bulunan zanlı adliye çıkışında gazetecilere gülerek, "Çekin abi" sözleri dikkat çekti.

TAM BİR SUÇ MAKİNASI 15 YAŞINDA 37 SUÇ DOSYASI VAR

Karabük merkeze bağlı Hürriyet Mahallesi Kordon Park içerisinde meydana gelen olayda 2 kişi yaşlı vatandaşın yanına gelerek, "Ben seni bir yerden tanıyorum ver elini öpeyim" diyerek cebindeki parayı zorla alarak darp etti. Vatandaşın şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ve Hırsızlık Amirliği ekipleri olayın faillerinin M.C. (23) ve 15 yaşındaki Y.B. olduğunu tespit etti.

Hırsızlık, "mala zarar verme ve yağma" suçlarından toplam 12 suç kaydı olan M.C. ile aynı suçlardan 37 dosyası olan 15 yaşındaki Y.B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tutuklanan iki şahıs adliye çıkışında kendisini çeken gazetecilere "Çek abi çek" diyerek gülüşmeleri ise dikkat çekti.

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KAYNAK: İHA

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