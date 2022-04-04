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Taner Ölmez’in eşi Ece Çeşmioğlu doğum anlarını paylaştı! Taner Ölmez’in ağladığı o anlar gündeme oturdu

Ünlü oyuncu Taner Ölmez’in eşi Ece Çeşmioğlu, doğum yaparken çekilen o fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Paylaşılan fotoğraflarda Taner Ölmez’in gözyaşlarını tutamaması dikkat çekti.

Taner Ölmez’in eşi Ece Çeşmioğlu doğum anlarını paylaştı! Taner Ölmez’in ağladığı o anlar gündeme oturdu

Geçtiğimiz yaz sade bir törenle evlenen oyuncu Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez çiftinin kızları Zeynep geçtiğimiz günlerde dünyaya gelmişti. Çeşmioğlu, doğum anına ait kareleri ilk kez takipçileriyle paylaştı.

Taner Ölmez’in eşi Ece Çeşmioğlu doğum anlarını paylaştı! Taner Ölmez’in ağladığı o anlar gündeme oturdu

MUCİZE DOKTOR’UN ALİ’Sİ GÖZYAŞLARINA ENGEL OLAMADI

Ece Çeşmioğlu kızının doğum anında çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından, takipçileriyle paylaştı.

Taner Ölmez’in eşi Ece Çeşmioğlu doğum anlarını paylaştı! Taner Ölmez’in ağladığı o anlar gündeme oturdu

Duygusal anların yaşandığı fotoğraflarda, Mucize Doktor dizisindeki performansıyla kendine hayran bırakan başarılı oyuncu Taner Ölmez'in gözyaşlarını tutamaması gündeme oturdu.

Taner Ölmez’in eşi Ece Çeşmioğlu doğum anlarını paylaştı! Taner Ölmez’in ağladığı o anlar gündeme oturdu

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