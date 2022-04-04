Taner Ölmez’in eşi Ece Çeşmioğlu doğum anlarını paylaştı! Taner Ölmez’in ağladığı o anlar gündeme oturdu

Geçtiğimiz yaz sade bir törenle evlenen oyuncu Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez çiftinin kızları Zeynep geçtiğimiz günlerde dünyaya gelmişti. Çeşmioğlu, doğum anına ait kareleri ilk kez takipçileriyle paylaştı.

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Ece Çeşmioğlu kızının doğum anında çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından, takipçileriyle paylaştı.

Duygusal anların yaşandığı fotoğraflarda, Mucize Doktor dizisindeki performansıyla kendine hayran bırakan başarılı oyuncu Taner Ölmez'in gözyaşlarını tutamaması gündeme oturdu.

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