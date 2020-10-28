Tarhana Çorbası tarifi, malzemeleri, faydaları! Tarhana Çorbası nasıl yapılır? başlıkları şu sıralar internetten çokça bakılanlar arasına girdi. Biz de bu konuyla ilgili gerekli bilgileri haberimizde yer verdik.

TARHANA ÇORBASI TARİFİ

TARHANA ÇORBASI MALZEMELERİ

3 yemek kaşığı toz Tarhana

1 Çorba Kaşığı Salça

1 Çorba Kaşığı Tereyağı

1 Çay Kaşığı Nane

Tuz

1 Çay Kaşığı Kırmızı biber

TARHANA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

1 çorba kaşığı tereyağı tencereye alıp, eritin. 1 çorba kaşığı salçayı tencereye ekleyip yağda kızdırın. 5 su bardağı suyu ilave edin. Başka bir kabın içinde de, 1 su bardağı suya, tarhanayı ekleyip karıştırın.

Kaynamakta olan tencerenin içine bu karışımı ilave edin. 15-20 dakika pişirin. 1 çay kaşığı nane ve 1 çay kaşığı kırmızıbiber ilave edip servis yapın.

TARHANANIN FAYDALARI

Özellikle kış aylarında tercih edilen tarhana çorbası aslında bir şifa deposudur. İnsanlar bunu bilse de bilmese de bolca tarhana tüketirler. Tadı sayesinde herkesin sevdiği bir tattır. Tarhananın düzenli tüketimi bağışıklığı günlendirdiği için de doktorlar tarafından çok fazla tavsiye edilmektedir. Peki tarhananın faydaları nelerdir? İşte tarhananın faydalarından bazıları:

Kemikleri güçlendiren bir yiyecektir.

Tarhana çorbası beyin sağlığını korur.

Boğaz enfeksiyonlarını balgam söktürerek attıran bir yiyecektir.

Vücutta bulunan tüm hastalıklı virüsleri kısa sürede yenileyebilir.

Doğal antibiyotik olarak bilinir.

Tarhana çorbası içinde domates, yoğurt, sebze ve baharatlar bulunduğu için güçlü vitaminler vardır.

Bağışıklığı güçlendirir ve hastalıkları engeller.

TARHANANIN ZARARLARI

Tarhananın çok faydalı olduğu bilinse bile bazı diyetisyenlere göre tarhana oldukça zararlıdır. Tarhana çorbası içindeki besleyici değerlerin çocuklar için yetersiz olduğu söylenmektedir. Bundan dolayı hastalara bu çorbanın içirilmesi yanlış bir şeydir.

TARHANA KAÇ KALORİ?

-Karbonhidrat 65.3

-Lif 3.8

-Yağ 2.1

-A vitamini

-C vitamini

-Potasyum

-100 gram tarhanada 336 kcal kalori bulunuyor.

TARHANA ÇORBASININ HAMİLELERE FAYDALARI

Hamilelikte bazen beslenmek bir eziyet haline gelebilir. Anne adayları bulantıları yüzünden yemek yiyemeyebilirler. Bu gibi durumlarda ise çorbalar kurtarıcıdır. Özellikle de tarhana çorbası. Tarhana çorbası içinde bulunan baharatlarla birlikte annenin kolayca yiyebilmesini sağlar. Ve elbette çok faydalı bir çorbadır. Anneyi ve bebeği besleyen bu çorbanın bebeğin gelişimine de olumlu etkileri vardır. Çorbanın besleyici özelliği anneyi tok tutar ve bu da bebeğin düzgün bir şekilde gelişmesine yardımcı olur.

TARHANA ÇORBASININ BEBEKLERE FAYDALARI

Bebeklerin ek besinlere geçtikleri dönemde en iyi ek besinin tarhana çorbası olduğu uzmanlar tarafından söylenmektedir. Uzmanların tavsiyelerine göre tarhana çorbasının besin değerini çok daha fazla yükseltmek için süt ile pişirilmelidir. Süt ile pişirilmiş tarhana çorbası bir bebek için en iyi ek besindir. Tarhananın içinde bulunan vitamin ve mineraller çocuğa çok iyi geleceği için buna bir de süt eklenirse çok faydalı bir besin haline gelir. Elbette ne kadar faydalı olursa olsun fazla tüketilmemelidir. Bebekler için faydalı olan bu çorba bebeğin 6. ayından sonra bebeğe verilmeye başlanmalıdır.

KURUTULMUŞ TARHANANIN FAYDALARI

Maraş tarhanası adıyla da bilinen kurutulmuş tarhananın birçok faydası bulunmaktadır. Tüketilmesi oldukça sevilen bu yiyeceğin faydaları azımsanmayacak kadar çok ve değerlidir. Bazı faydaları ise şunlardır:

Birçok besin barındıran kurutulmuş tarhana besleyici bir özelliğe sahip.

Maraş tarhanasının diğer tarhanalardan daha yüksek besin değerine sahip olma sebebi köy yoğurdu kullanılmasıdır. Pişirilmeden katıldığı için yoğurt besin değerlerini kaybetmiyor. Probiyotik mikro organizmalar da yoğurt içinde kaldığı için yiyen kişinin sindirim sistemine çok fazla faydası bulunuyor.

Kurutulmuş tarhananın tok tutma süresi oldukça uzun olduğu için zayıflamak isteyen kişilere de yardımcı oluyor.

TARHANA NELERE İYİ GELİR?

Tarhana ülkemizde özellikle kış aylarında tercih edilen bir yiyecek. Faydası ise çok fazla. Tarhananın iyi geldiği bazı şeyleri sıralamak gerekirse şöyledir:

Damar tıkanıklığını önler.

Bağışıklığı güçlendirir.

Yorgunluğu giderir ve enerji verir.

Toksinlerin idrar ile atılmasını sağlar.

TARHANA ZAYIFLATIR MI?

Tarhana besin değerleri yüksek olan bir yiyecektir. İçerdiği lif miktarı da fazla olduğu için yiyen kişilerin uzun süre tok kalmasını sağlar. Zayıflamak isteyen kişiler için bu hissi verecek olan yiyecekleri tüketmeleri çok önemlidir. Tarhana tüketen kişi uzun süre tok hissettiği için daha az yemek yemeye başlar ve bu da kişinin kilo vermesini sağlar.