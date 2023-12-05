Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ata tohumlarıyla ilgili çıkan haberleri yalanladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ata tohumlarıyla ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, "Ata tohumlarımızın üretiminin veya sertifikalı, tescilli ata tohumlarımızın satışının yasaklanması diye bir şey de yok" dedi.

BAKAN YUMAKLI, TRAKTÖRÜN DİREKSİYONUNA GEÇTİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 5 Aralık Dünya Toprak Günü nedeniyle Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitü Müdürlüğü İkizce Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde buğday ekimi yaptı. Çiftlikte, traktörün mibzerine TAGEM tarafından geliştirilen yerli ve milli 'Bayraktar' buğday tohumunu dolduran Yumaklı, daha sonra traktörün direksiyonuna geçerek ekim işlemini gerçekleştirdi. Tohum ekiminin ardından kameraların karşısına geçen Bakan Yumaklı, gıda ihtiyacının yüzde 95'inin topraktan karşılandığını ve Bakanlık olarak toprağı daha verimli bir şekilde kullanmaya çalıştıklarına dikkati çekti.

"7 MİLYON HEKTARLIK TOPRAĞIN TOPLULAŞTIRILMASI YAPILDI"

Tarım alanlarının kullanım amaçları dışında kullanılmaması için düzenlemeler yaptıklarını söyleyen Bakan Yumaklı, "Tarım alanları sadece tarımsal faaliyetler için kullanılmalı. Özellikle de miras yoluyla bölünme konusu en büyük problemlerimizden bir tanesi, bununla ilgili de yasal düzenlemeler gerçekleştirildi. Yaklaşık 7 milyon hektarlık toprağın toplulaştırılması yapıldı. Bunlar toprağımızın sürdürülebilirliğiyle, gerçek amacıyla kullanılmasıyla alakalı. Toplulaştırma en önemli hususlardan bir tanesi. Bu 7 milyon hektarlık toplulaştırma yapılan alanı kısa bir süre içerisinde 9 milyon hektara çıkarmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, 9,3 milyon hektarlık alanı kapsayan 440 ovanın tarımsal sit alanı ilan edildiğini ve bunu 500 ovaya çıkarma çalışmalarının da devam ettiğini sözlerine ekledi.

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"DOĞRUDAN ANIZA EKİM YÖNTEMİYLE DAHA VERİMLİ HASAT ALMAK MÜMKÜN"

Toprağı korumayı her zaman milli bir vazife olarak gördüklerini söyleyen Bakan Yumaklı, "Bugün burada doğrudan tohum ekme işlemini de gerçekleştirdik. Özellikle kurak alanlarda 500 mm’nin altına yağış alan alanlarda doğrudan anız üzerine ekim yapmanın diğer usullere göre hem verim açısından hem kalite açısından hem de yapılan masraflar açısından çok daha avantajlı olduğunu tespit etti araştırma ve geliştirme merkezimiz. Şu anda da tarımsal araştırma ve geliştirme merkezimizin enstitülerimizin bir tanesinin içerisindeyiz. Bu yöntemle daha az yakıt tüketmek mümkün aynı zamanda toprakla ilgili işlemin en az olmasından ötürü erozyon ve diğer etkenlerden daha az etkilenmesi söz konusu. Ayrıca tarımsal araştırma ve geliştirme merkezimizin geliştirmiş olduğu Bayraktar isimli tohumu da biraz önce tarlaya ekimini gerçekleştirdik" açıklamasında bulundu.

Yumaklı, tasarruflu su kullanımını yaygınlaştırmak için çiftçilere verimli sulama sistemlerinin kullanımına yönelik yüzde 50 hibe desteği sağladıklarını vurguladı.

"SERTİFİKALI TAHUMLUKLARIN YÜZDE 97’Sİ BU TOPRAKLARDAN ELDE EDİLİYOR"

Bakan Yumaklı, TAGEM tarafından bugüne kadar tarla bitkilerinde 953, bahçe bitkilerinden de bin 27 tohumun geliştirildiğini dile getirdi. Sertifikalı tohumların üretiminde de önemli bir noktaya gelindiğini ifade eden Yumaklı, "Ülkemizde üretilen sertifikalı tohumlukların yüzde 97’si bu topraklarda tohumlardan elde ediliyor. Ayrıca 97 ülkeye tohum ihraç ediyoruz. Bunu yaparken yerel tohumlarımızı koruma altına alarak ıslah çalışmalarında kullanıyoruz. Bugüne kadar 37 ata tohumumuzu tescil ettirdik. Şu anda enstitülerimiz 313 yerel çeşidi inceliyor. Ata tohumu olup olmadığı uzun bir işlem ve gözlem sonucunda belirleniyor. Sonra bunların sertifikalandırması gerçekleştiriliyor. Ata tohumuyla ilgili zaman zaman yanlış haberler görüyoruz. Ata tohumlarımızın üretiminin veya sertifikalı, tescilli ata tohumlarımızın satışının yasaklanması diye bir şey de yok" değerlendirmesinde bulundu.

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