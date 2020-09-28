TBMM'deki dört siyasi partiden Ermenistan'a kınama

Ermenistan'ın dün sabah saatlerinde Azerbaycanlı vatandaşlara hedef alan hain saldırının ardından TBMM'deki dört siyasi parti (AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti) ortak bir bildiri yayınlayarak Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınadı.

Dört partinin grup başkanvekillerinin imzası bulunan ortak bildiri metninde "TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler olarak, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 28 Eylül 2020 tarihinde Yukarı Karabağ'da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu son Tovruz'daki saldırılardan sonra Ermenistan, bölgede barışın ve istikrarın kalıcı tesisi önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bizler, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde halkını korumak ve toprak bütünlüğünü tesis etmek amacıyla Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği savunmasını destekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

"ULUSLARASI CAMİAYI AZERBAYCAN'IN YANINDA OLMAYA DAVET EDİYORUZ"

30 yıla yakın süredir Yukarı Karabağ'ın Ermenistan'ın işgali altında olduğu vurgulanan bildiride şunlar kaydedildi:

"Bu haksız işgalin sona erdirilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve AGİT kararlarına uygun şekilde barışçıl çözüme desteğimizi tekrarlıyoruz. Uluslararası camiayı, bugüne kadar Ermenistan'ın işgali ve sorumsuz saldırıları sebebiyle zarar gören Azerbaycan'ın yanında olmaya davet ediyoruz. Bu vesileyle; Gazi Meclisimizdeki siyasi partiler olarak, şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazilere acil şifa ve can Azerbaycan'a başsağlığı dilerken, milletimizin dayanışma iradesini bir kez daha güçlü bir şekilde vurguluyoruz"



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