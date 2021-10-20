AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kandemir vatandaşların sorularını genel başkana aktarmalarının AK Parti teşkilatlarının görevi olduğunu ifade ederek," Biz gerek teşkilatlarımız üzerinden, gerek genel merkezden sahaya gönderdiğimiz, vatandaşlarımız arasında dolaşan tebdil-i kıyafet ekiplerimiz üzerinden ciddi bir çalışma yürütüyor, raporluyor ve Genel Başkanımıza arz ediyoruz. Milletimizin sıkıntılarının farkındayız. Tüm dünyanın içinden geçtiği buhranlı bir dönemi geride bırakıyoruz. Tabii pandemi ve pandeminin getirdiği ekonomik zorluklar ve sıkıntılar sadece Türkiye'de değil tüm dünyada hissedildi. Ama Türkiye pandemiyi en iyi yöneten dünyadaki ülkelerden bir tanesi oldu" diye konuştu. Siyaset dünyasında çokça konuşulan tebdili kıyafet kelimesi merak konusu oldu. Peki Tebdili kıyafet nedir? Tebdil ne demek? Tebdili kıyafet gezmek ne demek?

TEBDİL NE DEMEK?

Tebdil kelimesi dilimizde yaygın olan bir kelimedir. Arapça'dan dilimize geçmiştir.

Tebdil kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tebdil, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

TDK'ye göre tebdil kelimesinin anlamı değiştirmektir.

Tebdil kelimesinin kullanıldığı deyim ve atasözleri şunlardır:

- tebdil etmek

- tebdil gezmek

- tebdili şaşmak

TEBDİLİ KIYAFET GEZMEK NE DEMEK? TEBDİLİ KIYAFET NEDİR?

Tebdili kıyafet, kılık ve kıyafet değiştirerek halkın arasına karışmaktır. Bu kişiler halkın arasına karışarak halktan gibi davranıp sorular sorarak sorunları veyahut düşüncelerini öğrenirler.

Tebdili kıyafeti genellikle Osmanlı padişahları uygulardı. Halkın fikrini öğrenmek ve vezirlerle büyük devlet memurlarını gafil avlamak, onların işlerini doğru yapıp yapmadıklarını kontrol için kıyafetlerini değiştirerek halkın arasında dolaşırlardı.

Osmanlı sultanlarının tebdil gezerken giydiği kıyafetlerden bir kısmı tarihlere bile geçmiştir. Örneğin Kanuni Sultan Süleyman, sipahi; II. Ahmed, Mevlevi şeyhi; III. Mustafa, suyolcu; I. Abdülhamid, softa; III. Selim, humbaracı kıyafetine giyerek halkın arasına karışırdı.

Padişahlar tebdil gezerken gördükleri olumsuz durumları sadrazamlara bildirirlerdi. Bazen sadrazamların kendileri de tebdil gezerlerdi. Bu esnada gördükleri yolsuzluklara ya bizzat kendileri müdahale eder veya kadı ile muhtesibe bildirirlerdi.

İslam tarihinde ise sahabe Hz. Ömer'in sıradan bir vatandaş gibi gece vakti Medine sokaklarında dolaştığına dair kayıtlar mevcuttur. Hz. Ömer bu sayede halkın nabzını tutmak istiyor, idareye karşı düşüncelerini öğrenmeye çalışıyordu. Kimi zaman zor durumda gördüğü kişilere yardım ediyor, kimi zaman da şehrin çevre güvenliğini kontrol ediyordu.