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Tekirdağ'dan acı haber geldi! Yangını söndürmek isterken hayatından oldu!

Tekirdağ'dan üzen haber geldi. Yangını söndürmeye çalışan adam kendisi de yanmıştı. Gelen habere göre, yanan adam hayatını kaybetti.

Dehşet veren olay, iki hafta önce Şeyh Sinan Mahallesi Çağrı Sokak’taki bir apartmanın alt katında bulunan ambarda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, ilçede sevilen manav esnafı Ercan Ertaş’a ait sebze kasalarının bulunduğu depoda, alev alan benzin yangına neden oldu.

Tekirdağ'dan acı haber geldi! Yangını söndürmek isterken hayatından oldu!

VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

Yangını fark eden Ertaş, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Alevlerin arasında kalan ve vücudu yanan Ertaş, can havliyle kendisini dışarı attı. Ambar alev alev yanarken, vücudunda yanıklar oluşan Ercan Ertaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılmıştı.

Tekirdağ'dan acı haber geldi! Yangını söndürmek isterken hayatından oldu!

Tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden Ertaş’ın vefatı, yakınlarını ve sevenlerini derinden üzdü.

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