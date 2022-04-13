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Tepkilerden çekindi! Ali Babacan, mezunu olduğu ODTÜ'de söyleşi yapamadı! "Babacan gençliğe umut olamaz"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, mezunu olduğu ÖDTÜ'de yapılacak olan söyleşiye öğrencilerin tepkisi nedeniyle katılmadı. Öğrenciler söyleşinin yapılacağı kafenin önünde yaptığı açıklamanın ardından, “Babacan gençliğe umut olamaz" sloganları attı.

Tepkilerden çekindi! Ali Babacan, mezunu olduğu ODTÜ'de söyleşi yapamadı! "Babacan gençliğe umut olamaz"

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, üniversitede söyleşiye katılacaktı. Ancak Ali Babacan'ın söyleşi yapacağını öğrenen bir grup öğrenci, söyleşinin yapılacağı kafe önünde toplanarak açıklamada bulundu. Protestoya ilişkin görüntüleri gören Ali Babacan'ın söyleşiyi iptal ettiği belirtildi.

Tepkilerden çekindi! Ali Babacan, mezunu olduğu ODTÜ'de söyleşi yapamadı! Babacan gençliğe umut olamaz

"BABACAN'LA MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Öğrenciler  etkinliğin yapılacağı kafe önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

" Ali Babacan, stadında devrim yazan ODTÜ'de kendi propagandasını yapmaya çalışıyor. Yapmaya çalıştı ama izin vermedik.  TÜPRAŞ, TEKEL gibi birçok kurumu özelleştiren, bu yağma düzeninin mimarlarından olan Babacan ve onun gibiler bugün ortalığa ‘umuduz' diye çıkmaya çalışıyor. Bizler de diyoruz ki AK Parti ve türevleri bu ülkeye umut olamaz. Emekçi halkın sorunlarına çözüm bulamaz, aydınlık bir Türkiye'yi kuramaz. Devrimcilerin okulu ODTÜ’den sesleniyoruz; AK Parti ile mücadele ettiğimiiz gibi Babacan’la da mücadele etmeye devam edeceğiz."

Tepkilerden çekindi! Ali Babacan, mezunu olduğu ODTÜ'de söyleşi yapamadı! Babacan gençliğe umut olamaz

SLOGAN ATTILAR

Öğrenciler daha sonra, “ODTÜ faşizme mezar olacak”, “Babacan gençliğe umut olamaz” sloganları attı.

Tepkilerden çekindi! Ali Babacan, mezunu olduğu ODTÜ'de söyleşi yapamadı! Babacan gençliğe umut olamaz

BABACAN'DAN AÇIKLAMA: HEDEFİMİZ TAM DEMOKRASİYİ KURMAKTIR

Yaşanan protestonun ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ali Babacan şu ifadeleri kullandı:

 “Mezunu olmakla gurur duyduğum ODTÜ'deki protesto görüntülerini seyrettim. İfade özgürlüğü tüm baskı gruplarına karşı korunması gereken bir değerdir. Ben, tüm fikirlerin özgürlüğünün tarafındayım. Hedefimiz, tam demokrasiyi kurmaktır” 

Tepkilerden çekindi! Ali Babacan, mezunu olduğu ODTÜ'de söyleşi yapamadı! Babacan gençliğe umut olamaz

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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