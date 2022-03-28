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Terör örgütü imamın evini ateşe verip Kur’an-ı Kerim’i yaktı! Çocuklara bile acımadılar

Terör örgütü PKK’nın zulmü her geçen gün daha da artıyor. Bu kez cami imamının evini ateşe veren örgüt Kur’an-ı Kerim’i yakıp karşı çıkanların evlerini yaktı.

Terör örgütü imamın evini ateşe verip Kur’an-ı Kerim’i yaktı! Çocuklara bile acımadılar

Terör örgütü PKK Fırat’ın doğusunu işgal edip halka zulmetmeye devam ediyor. Son olarak Deyrizor’un Darnaj kasabasında cami imamının evini ateşe verdiler. Camilere de saldıran terör örgütü Kur’an-ı Kerimleri yaktı. Karşı çıkan vatandaşların evlerini ateşe verip onlarca sivili tutukladı.

Terör örgütü imamın evini ateşe verip Kur’an-ı Kerim’i yaktı! Çocuklara bile acımadılar

ÇOCUKLARA BİLE ACIMADILAR

PKK terör örgütü halkı daha fazla kışkırtmak amacıyla herkesin gözü önünde Kur’an-ı Kerim’i yere atıp yaktı. Hiçbir sebep olmaksızın kendilerine karşı çıkan onlarca vatandaşa eziyet eden örgüt çocuklara dahi acımadı.

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