Terör örgütü imamın evini ateşe verip Kur’an-ı Kerim’i yaktı! Çocuklara bile acımadılar

Terör örgütü PKK Fırat’ın doğusunu işgal edip halka zulmetmeye devam ediyor. Son olarak Deyrizor’un Darnaj kasabasında cami imamının evini ateşe verdiler. Camilere de saldıran terör örgütü Kur’an-ı Kerimleri yaktı. Karşı çıkan vatandaşların evlerini ateşe verip onlarca sivili tutukladı.

ÇOCUKLARA BİLE ACIMADILAR

PKK terör örgütü halkı daha fazla kışkırtmak amacıyla herkesin gözü önünde Kur’an-ı Kerim’i yere atıp yaktı. Hiçbir sebep olmaksızın kendilerine karşı çıkan onlarca vatandaşa eziyet eden örgüt çocuklara dahi acımadı.

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