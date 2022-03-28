Terör örgütü imamın evini ateşe verip Kur’an-ı Kerim’i yaktı! Çocuklara bile acımadılar
Terör örgütü PKK’nın zulmü her geçen gün daha da artıyor. Bu kez cami imamının evini ateşe veren örgüt Kur’an-ı Kerim’i yakıp karşı çıkanların evlerini yaktı.
Terör örgütü PKK Fırat’ın doğusunu işgal edip halka zulmetmeye devam ediyor. Son olarak Deyrizor’un Darnaj kasabasında cami imamının evini ateşe verdiler. Camilere de saldıran terör örgütü Kur’an-ı Kerimleri yaktı. Karşı çıkan vatandaşların evlerini ateşe verip onlarca sivili tutukladı.
ÇOCUKLARA BİLE ACIMADILAR
PKK terör örgütü halkı daha fazla kışkırtmak amacıyla herkesin gözü önünde Kur’an-ı Kerim’i yere atıp yaktı. Hiçbir sebep olmaksızın kendilerine karşı çıkan onlarca vatandaşa eziyet eden örgüt çocuklara dahi acımadı.
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