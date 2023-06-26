“Teşrik” Arap dilinde etleri doğrayıp kurutmak demektir. Vaktiyle bayramın birinci günü kesilen kurbanların etleri, bayramın 2., 3. ve 4. günlerinde güneşte kurumaya bırakılırdı.



Bu sebeple bu üç güne et kurutma günleri anlamında “eyyam-ı teşrik / teşrik günleri” denilmiştir. “Tekbir” ise Allah'ı ululamak, yüceltmek demektir. Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile teşrik tekbiri ile ilgili araştırmalar arttı. Milyonlarca Müslüman arama motorlarında teşrik tekbiri nedir, ne zaman getirilir? Rüyada teşrik tekbiri getirmek ne anlama gelir? Ramazanda teşrik tekbiri getirilir mi? gibi soruların cevaplarını arıyor. Sizler için bu soruların cevaplarını derledik.

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Teşrik Tekbiri Nedir, Ne Zaman Getirilir?

Kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın 4. gününe ikindi namazına kadar ikindi namazı dahil farz namazlardan sonra toplam 23 defa “Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd” cümlesini söylemeye “teşrik tekbiri” denir.

Rüyada Teşrik Tekbiri Getirmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada teşrik tekbir getirmek görmek, büyük bir başarı elde ederek hem maddi hem de manevi olarak büyük bir rahatlama yaşayacağınızı, kısmetlerinizin açık olacağını ve güzel şeylerle karşılaşarak yeni yerlere gideceğinizi ve yeni işlere gireceğinizi simgeler. Aynı zamanda sevgiyle bağlı bir aileye katılacağınızı ve maddi anlamda rahatlayacağınızı ifade eder.

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Ayrıca rüyada beklenmedik bir şekilde kazanacağınız mal ve hayırlı bir kısmetle karşılaşmanızın işaret edildiği belirtilir.

çeşitli ortaklıklar kurup çok hayırlı işlere girileceğine tabir edilir. ancak rüya sahibinin delalet eder. çok hayırlı bir işe girip kazandığı başarılar sayesinde çok büyük terfi edeceğine alamet eder.

Ramazanda Teşrik Tekbiri Getirilir Mi?

Teşrik tekbirleri Kurban bayramında getirilir, Ramazan bayramında getirilmesinde de herhangi bir sakınca yoktur. Dini kaynaklara göre Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak, bayramın son gününe kadar teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler yer alıyor.