Tim Lemperle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Lemperle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tim Lemperle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tim Lemperle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tim Lemperle 5 Şubat 2002 tarihinde Frankfurt am Main şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tim Lemperle Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Tim Lemperle, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Köln futbol takımında oynamaktadır. Köln takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Tim Lemperle'nin Köln ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tim Lemperle Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/timlemperle?igshid=d6bs1xpewnh3

Tim Lemperle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tim Lemperle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Tim Lemperle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tim Lemperle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Mainz 05 Alt.

1 Temmuz 2015 yılında FSV Frankf. Jgd

1 Temmuz 2017 yılında 1.FC Köln Alt.

1 Ocak 2018 yılında 1.FC Köln U17

1 Ocak 2019 yılında 1.FC Köln U19

1 Temmuz 2020 yılında Köln

Tim Lemperle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tim Lemperle şuan Köln takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tim Lemperle Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TuS Makkabi Frankfurt (2009-2013), 1.FSV Mainz 05 (2013-2015), FSV Frankfurt (2015-2017), 1.FC Köln (2017-2020)

Almanya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 3 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U20 takımında 22 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Almanya U19 takımında 7 numaralı formasıyla 3 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 22 numaralı formasıyla 10 Aralık 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 7 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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