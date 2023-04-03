Damion Downs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damion Downs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damion Downs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Damion Downs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Damion Downs 6 Temmuz 2004 tarihinde Werneck şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Almanya,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Damion Lamar Downs şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Damion Downs Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Damion Downs, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
1.FC Köln U19 futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Köln U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Damion Downs'nin 1.FC Köln U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Damion Downs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Damion Downs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Ingolstadt Alt.
1 Temmuz 2019 yılında Ingolstadt U17
29 Eylül 2020 yılında 1.FC Köln U17
1 Temmuz 2021 yılında 1.FC Köln U19
Damion Downs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Damion Downs şuan 1.FC Köln U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?1.FC Schweinfurt 05 (-2018), FC Ingolstadt 04 (2018-2020), 1.FC Köln (2020-)
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