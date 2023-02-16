Elias Bakatukanda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Bakatukanda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elias Bakatukanda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elias Bakatukanda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elias Bakatukanda 13 Nisan 2004 tarihinde Köln şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Almanya,Kongo uyrukludur.Gerçek adı da Elias-Geoffrey Bakatukanda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elias Bakatukanda Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FM Worldsport yapmaktadır. Elias Bakatukanda, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Köln U19 futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Köln U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Elias Bakatukanda'nin 1.FC Köln U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Elias Bakatukanda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elias Bakatukanda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Elias Bakatukanda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elias Bakatukanda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında 1.FC Köln Alt.

1 Temmuz 2020 yılında 1.FC Köln U17

1 Temmuz 2021 yılında 1.FC Köln U19

Elias Bakatukanda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elias Bakatukanda şuan 1.FC Köln U19 takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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