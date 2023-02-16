Justin Diehl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justin Diehl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Justin Diehl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Justin Diehl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Justin Diehl 27 Kasım 2004 tarihinde Köln şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Almanya,Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Justin Diehl Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Justin Diehl, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Köln futbol takımında oynamaktadır. Köln takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Justin Diehl'nin Köln ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Justin Diehl Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jd18_official/

Justin Diehl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Justin Diehl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Justin Diehl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Justin Diehl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında 1.FC Köln Alt.

1 Ocak 2020 yılında 1.FC Köln U17

1 Temmuz 2020 yılında 1.FC Köln U19

1 Ocak 2023 yılında Köln

Justin Diehl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Justin Diehl şuan Köln takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Justin Diehl Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

1.Jugend-Fußball-Schule Köln (-2011), 1.FC Köln (2011-)

Almanya U19 takımında 11 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 13 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 11 numaralı formasıyla 15 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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