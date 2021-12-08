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  3. Tiryakileri üzecek haber! Sigara fiyatlarına zam geldi! Zamlı fiyat listesi yayımlandı

Tiryakileri üzecek haber! Sigara fiyatlarına zam geldi! Zamlı fiyat listesi yayımlandı

Türkiye Tekel Bayiciler Platformu Başkanı Özgür Aybaş. Philip Morissa grubunun sigaralarına 2 TL zam geldiğini açıkladı. Böylece en ucuz sigara fiyatı 17,5 TL, en pahalı sigara fiyatı ise 25 TL oldu.

Tiryakileri üzecek haber! Sigara fiyatlarına zam geldi! Zamlı fiyat listesi yayımlandı

Sigara ve alkol fiyatlarına gelen zamları sosyal medya hesabından duyuran Türkiye Tekel Bayiciler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, tiryakilere kötü bir haber verdi. Özgür Aybaş, yaptığı paylaşımda Philip Morissa grubunun sigaralarına zam geldiğini duyurdu.

Aybaş'ın paylaştığı fiyat listesine göre en ucuz sigara 17,5 TL, en pahalı sigara ise 25 TL oldu. Aybaş söz konusu zamlara ilerleyen günlerde 2 TL'lik kur ve ÖTV zammı da yapılacağını ifade etti. 

Tiryakileri üzecek haber! Sigara fiyatlarına zam geldi! Zamlı fiyat listesi yayımlandı

 

 

Tiryakileri üzecek haber! Sigara fiyatlarına zam geldi! Zamlı fiyat listesi yayımlandı

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