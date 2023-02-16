Tobias Augustinus Jensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Augustinus Jensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tobias Augustinus Jensen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tobias Augustinus Jensen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tobias Augustinus Jensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Augustinus Jensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Augustinus Jensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Augustinus Jensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Augustinus Jensen 27 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Augustinus Jensen Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Tobias Augustinus Jensen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Utrecht U21 futbol takımında oynamaktadır. FC Utrecht U21 takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tobias Augustinus Jensen'nin FC Utrecht U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Tobias Augustinus Jensenboyu ve yaşı kaç

Tobias Augustinus Jensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Augustinus Jensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Tobias Augustinus Jensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Augustinus Jensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Odense BK U19

31 Ocak 2023 yılında Utrecht U21

Tobias Augustinus Jensen kimdir

Tobias Augustinus Jensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Augustinus Jensen şuan FC Utrecht U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tobias Augustinus Jensen nereli

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