Wessel Kooy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wessel Kooy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wessel Kooy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Wessel Kooy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Wessel Kooy 9 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Wessel Kooy Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Premium Stars Sportsmanagement yapmaktadır. Wessel Kooy, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Utrecht U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Utrecht U18 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Wessel Kooy'nin FC Utrecht U18 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Wessel Kooy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Wessel Kooy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Utrecht Altyapı
1 Temmuz 2021 yılında FC Utrecht U17
1 Ocak 2022 yılında Utrecht U18
1 Temmuz 2023 yılında Utrecht U21
Wessel Kooy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Wessel Kooy şuan FC Utrecht U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SV Nieuwkoop (2009-2013), Alphense Boys (2013-2019), FC Utrecht (2019-)
Wessel Kooy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Hollanda U18 takımında 13 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.
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