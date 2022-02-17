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  3. TOKİ evleri Kırşehir Kındam kura sonuçları tam liste! 17 Şubat Perşembe TOKİ Kırşehir Kındam kura çekiliş sonuçları! 2. Etap 496 konut sahiplerinin isimleri!

TOKİ evleri Kırşehir Kındam kura sonuçları tam liste! 17 Şubat Perşembe TOKİ Kırşehir Kındam kura çekiliş sonuçları! 2. Etap 496 konut sahiplerinin isimleri!

TOKİ evleri Kırşehir Kındam kura sonuçları tam liste! ev sahibi olmayı bekleyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, hak belirleme kurasında 17 Şubat Perşembe TOKİ Kırşehir Kındam kura çekiliş sonuçları!

TOKİ evleri Kırşehir Kındam kura sonuçları tam liste! 17 Şubat Perşembe TOKİ Kırşehir Kındam kura çekiliş sonuçları! 2. Etap 496 konut sahiplerinin isimleri!

TOKİ evleri Kırşehir Kındam kura sonuçları tam liste! 2. Etap 496 konut kapsamında satışa çıkarılan konutlar arasında hak belirleme kurası yapılacak. İşte, 17 Şubat Perşembe TOKİ Kırşehir Kındam kura çekiliş sonuçları! 2. Etap 496 konut sahiplerinin isimleri!

TOKİ evleri Kırşehir Kındam kura sonuçları tam liste! 17 Şubat Perşembe TOKİ Kırşehir Kındam kura çekiliş sonuçları! 2. Etap 496 konut sahiplerinin isimleri!

TOKİ EVLERİ KIRŞEHİR KINDAM KURA SONUÇLARI

41 adet 2+1 ve 90 adet 3+1 konut için hak sahibi belirleniyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından KIRŞEHİR MERKEZ KINDAM MAHALLESİ 2. ETAP 496 KONUT kapsamında üretilecek 332 adet konut satışa sunulacaktır.

Proje Adı: KIRŞEHİR MERKEZ KINDAM MAHALLESİ 2. ETAP 496 KONUT
Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 241 adet ,3+1 konut 91 adet
Satış Yönetimi: Kuralı Satış

İletişim telefon: 444 86 54
Başvuru alınacak konut tipleri: 2+1,3+1
Kura Tarihi: 17 Şubat 2022

TOKİ evleri Kırşehir Kındam kura sonuçları tam liste! 17 Şubat Perşembe TOKİ Kırşehir Kındam kura çekiliş sonuçları! 2. Etap 496 konut sahiplerinin isimleri!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kırşehir Merkez'de oluşturulan konut projesi kapsamında yapılacak olan 496 adet konuttan 332 adedi satışa çıkarıldı. Bu konutlar için kura çekimi 17 Şubat 2022 Perşembe günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

Çekilişi canlı izleyebilirsiniz. TOKİ'nin Youtube sayfası üzerinden canlı olarak çekiliş yayınlanacak. Yayını naklen izlemek için https://www.youtube.com/c/TokiKurumsal adresini kullanabilirsiniz.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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